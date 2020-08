Le PSG aimerait faire capoter les négociations entre le Bayern Munich et David Alaba.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Bayern Munich, David Alaba discute avec ses dirigeants d’une prolongation depuis plusieurs mois. Mais aucun accord n’a été trouvé pour l’instant et les négociations semblent au point mort malgré la volonté du Bayern de prolonger son joueur polyvalent.

Alaba négocie, mais…

Il faut dire que plusieurs clubs sont intéressés par David Alaba et discutent également avec son entourage. À commencer par le PSG où Leonardo voudrait mettre la main sur l’international autrichien. La force de frappe financière du club de la capitale française est un vrai souci pour le Bayern Munich qui voit le PSG faire monter les enchères et promettre à Alaba ce que le Bayern ne pourra plus lui offrir.