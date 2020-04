Le PSG va rechercher des joueurs au comportement irréprochable désormais.

Recruté l’été dernier par le Paris Saint-Germain contre un chèque de 18 millions d’euros, Pablo Sarabia a mis tout le monde d’accord pour sa première année au PSG. L’Espagnol n’est pas une star, mais est irréprochable sur et en dehors du terrain.

Sarabia irréprochable

A chaque fois qu’il a joué, Sarabia, qu’il soit titulaire ou remplaçant, a tout donné. Les dirigeants du PSG sont sous le charme de l’ancien joueur du FC Séville. Si bien qu’ils ne veulent plus que des joueurs comme lui désormais ! Au PSG, on recherchera des joueurs de ce type lors des prochains mercato. Les stars aux ego surdimensionnés n’ont plus la cote dans la capitale française.