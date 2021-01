Le PSG veut rester sage cet hiver pour réaliser un grand mercato l’été prochain.

Arrivé il y a quelques semaines seulement sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas profiter de ce mercato hivernal pour bouleverser son effectif. Du côté du PSG, les choses semblent très claires en ce qui concerne le marché des transferts. Paris veut rester calme en janvier et pourquoi pas vendre certains joueurs (Gueye, Draxler…). Mais certainement pas casser sa tirelire.

Du lourd l’été prochain

Le PSG voit grand pour l’été prochain. Prolonger Neymar, Mbappé et attirer Lionel Messi afin de former un trio fantastique est la grande ambition des dirigeants du PSG et de leur nouveau coach. Le PSG va se concentrer sur ces trois grands objectifs uniquement.