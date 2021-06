Le Paris Saint-Germain serait déjà sur les rails pour le transfert de Dembélé en 2022.

Du côté du Barça, le cas Ousmane Dembélé inquiète de plus en plus. L’international français n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas presser de prolonger. Certains dirigeants assurent que le joueur a prévu de partir libre dans un an. Et le PSG est directement pointé du doigt.

Dembélé au PSG en 2022 ?

Le club français, via Leonardo, aurait, comme la Juventus, pris contact avec l’entourage du joueur pour évoquer une arrivée, libre en 2022. Le PSG aurait déjà évoqué des chiffres stratosphériques à l’ancien Rennais et cela aurait convaincu Dembélé de ne pas prolonger. Affaire à suivre…