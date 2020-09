Le directeur sportif brésilien du PSG s’attendait à autre chose au moment de revenir au club.

Revenu au PSG il y a un peu plus d’un an pour remettre de l’ordre dans le club, Leonardo ne serait pas totalement satisfait depuis quelques mois. Il y a tout d’abord le fait que le directeur sportif parisien a en quelque sorte était contraint de composer avec Thomas Tuchel alors qu’il aurait préféré nommer un autre entraîneur il y a un an.

Peu de marge de manœuvre

Et alors qu’un départ de Tuchel est toujours impossible, Leonardo, comme lors de son départ en 2013, a la désagréable sensation de ne pas avoir les pleins pouvoirs. Il se sait par ailleurs critiqué par certains dirigeants à Doha pour certains de ses choix. Enfin, la crise économique va impacter le PSG, déjà bloqué par le fairplay financier et le club de la capitale est clairement limité sur le marché des transferts. De quoi frustrer Leonardo.