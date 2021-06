Le directeur sportif du PSG est intéressé par deux joueurs qui seront libres dans un an.

Leonardo, le directeur sportif, du PSG est en train de renforcer sérieusement l’effectif du PSG. Il ne compte pas s’arrêter là et les supporters parisiens ont de quoi espérer d’autres recrues cet été. Leonardo y travaille. Comme il travaille déjà au mercato de 2022.

Deux joueurs libres…

Le boss du recrutement parisien courtise déjà deux joueurs qui seront libre dans un an, s’ils ne prolongent pas leurs contrats. Il s’agit de Franck Kessié, le milieu de terrain du Milan AC. Et d’Ousmane Dembélé, l’attaquant français du Barça. Leonardo veut saisir ces deux belles opportunités sur le marché dans un an.