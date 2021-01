L’Argentin Lionel Messi pourrait prolonger son contrat si Joan Laporta est élu président du Barça.

Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat du côté du Barça. L’Argentin prend son temps et attend notamment les élections qui vont prochainement permettre de connaitre le nouveau président du Barça. Si Joan Laporta est élu, Messi pourrait rester. Le numéro 10 catalan, qui est la priorité du PSG, aurait un plan précis en tête.

Messi en MLS ?

En cas de victoire de Laporta, Messi pourrait signer un nouveau contrat deux ans et ainsi snober ses prétendants que sont Manchester City et le PSG. Il resterait deux ans de plus en Catalogne, avant de rejoindre la MLS. Le joueur aurait déjà un accord avec l’Inter Miami selon plusieurs sources et voudrait terminer sa carrière aux USA.