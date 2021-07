Certains dirigeants qataris du PSG ne seraient pas tendres avec Leonardo à Doha.

Et si Leonardo était prochainement remercié par les dirigeants du PSG ? Alors que le directeur sportif du PSG réalise un gros recrutement cet été, certains décideurs qataris en voudraient énormément au dirigeant brésilien. La gestion du cas Kylian Mbappé et le licenciement de Thomas Tuchel, qui a brillé quelques mois plus tard à Chelsea, lui seraient reproché à Doha.

Leonardo critiqué…

Selon plusieurs sources, des noms auraient déjà été évoqués à Doha pour succéder à Leonardo dans les prochains mois. Le nom de Luis Campos reviendrait notamment avec insistance. Affaire à suivre…