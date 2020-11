Le club de la capitale française va peut-être pouvoir recruter des stars plus facilement au cours des prochains mois.

Alors que l’ensemble des clubs de la planète sont impactés par la crise économique liée au Covid-19, le PSG s’en sortira forcément mieux que les autres grâce à son actionnaire. Le PSG appartient à l’état qatari et est donc plus protégé que les autres clubs. Cela pourrait bien lui offrir certaines opportunités sur le marché des transferts au cours des prochains mois.

Paris moins impacté

Soucieux de quitter Manchester United, Paul Pogba pourrait par exemple se laisser séduire par le projet parisien et sa grosse surface financière. L’international français est toujours courtisé par la Juventus et le Real. Mais ces deux clubs doivent faire attention à leurs dépenses et ne pourront pas se permettre de grosses folies, contrairement au PSG. La presse italienne assure que le PSG est désormais le grand favori pour ce transfert.