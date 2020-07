Le PSG pourrait finalement conserver son capitaine Thiago Silva.

Thiago Silva a certainement profité du match contre le Celtic pour dire adieu aux supporters du PSG il y a quelques jours. Non prolongé par le club de la capitale, le Brésilien va quitter Paris après le final 8 de la Ligue des Champions en août. Normalement…

Finalement prolongé ?

Voir Thiago Silva finalement prolonger n’est en effet pas à exclure. Selon plusieurs sources, Leonardo ne ferme pas totalement la porte à cette idée. Le PSG cherche actuellement un joueur de classe mondiale pour venir renforcer ce poste cet été. Mais si aucune n’aboutit, Leonardo pourrait finalement offrir un nouveau bail à son capitaine. Thomas Tuchel d’ailleurs n’a fermé aucune porte récemment : « On verra après la Ligue des Champions pour le reste. On a l’impression qu’il va partir… mais dans le football, on ne sait jamais ».