Les dirigeants du Barça ne pourront certainement pas prolonger le contrat de Messi.

Le coup de tonnerre se précise de plus en plus ! En fin de saison, Lionel Messi devrait bien quitter le Barça. Les finances du club barcelonais sont dans un état catastrophiques. Et alors que la star argentine arrive en fin de contrat, les spécialistes sont d’accord pour dire que le Barça ne pourra pas retenir son joueur.

Le Barça dans le rouge !

Lionel Messi ne restera pas, par ailleurs, si le Barça ne peut pas lui promettre de se renforcer. Ce qui sera totalement impossible. Aucun doute, pour Messi, le Barça est désormais hors du coup. L’avenir du numéro 10 catalan se joue entre Manchester City, le PSG et l’Inter Miami désormais.