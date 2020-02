L’avenir de Thomas Tuchel risque bien de s’écrire loin du PSG à partir de la saison prochaine.

Thomas Tuchel le sait, il va jouer très gros dans quelques jours contre le Borussia Dortmund. Après avoir échoué en huitième de finale de la Ligue des Champions l’an dernier, le coach allemand doit faire passer un cap au PSG cette année.

Tuchel débarqué ?

Mais même si Tuchel obtient des résultats sur la scène européenne, il pourrait bien être débarqué. Et pour cause, selon plusieurs sources, de nombreux joueurs majeurs du PSG ne croient plus vraiment en son discours. Tuchel se serait notamment mis Kylian Mbappé à dos. Et si les dirigeants du club doivent trancher entre leur star et leur entraîneur, ils n’hésiteront pas longtemps…