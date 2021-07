Les dirigeants de la Juventus veulent se séparer de Cristiano Ronaldo cet été.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été lors du mercato. Le milieu de terrain français n’a plus qu’un an de contrat et refuse de prolonger. La Juventus est très intéressée à l’idée de le faire revenir. Mais pour financer ce retour, la Juve aimerait voir partir Cristiano Ronaldo et attend pour cela une offensive du PSG…

Le gros salaire de CR7…

Le club de la capitale française serait plus que jamais sur le coup pour la star portugaise. Turin espère que le PSG va passer à l’action et ainsi libérer le club du salaire stratosphérique de CR7. De quoi lui permettre alors de passer à l’action pour Pogba.