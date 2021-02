Kylian Mbappé a assuré que le match contre le Barça n’allait en rien impacter son avenir.

Kylian Mbappé a offert un véritable récital il y a quelques jours sur la pelouse du Camp Nou en Ligue des Champions. L’international français a réalisé un match parfait et mis Paris dans une situation idéale pour la qualification en quart de finale.

Mbappé ne sait pas encore…

Avant le match, plusieurs médias assuraient que cette double confrontation serait déterminante pour l’avenir de Mbappé qui étudie toujours une prolongation de contrat. Mais le joueur a assuré que ce n’était pas le cas après la rencontre : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire « je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu » , ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ».