Le PSG et sa star brésilienne mènent des discussions pour prolonger le contrat du numéro 10.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar négocie depuis plusieurs semaines une prolongation de contrat. Mais les discussions sont sereines et saines des deux côtés. Il y a une volonté commune de trouver un accord. Le Brésilien a appris à apprécier sa vie parisienne et le club francilien. Partir n’est plus une obsession pour lui. Au contraire.

Neymar veut prolonger

Déjà, car Neymar a compris qu’aucun club n’était en mesure de lui offrir son salaire parisien et de payer un gros transfert pour le recruter. Même le Barça. Le Brésilien sait depuis le début, au fond de lui, que son retour est impossible. Par ailleurs, à Paris, Neymar a l’assurance que son club aura toujours les moyens financiers de lutter avec les autres grands clubs. Le PSG sera désormais toujours un candidat sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Ce qui est très important à ses yeux.