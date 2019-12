Les négociations entre le PSG et Marquinhos sont bloquées depuis plusieurs semaines.

Arrivé au PSG en 2013, le Brésilien Marquinhos s’est peu à peu imposé comme l’un des tauliers du club de la capitale. Le défenseur central est désormais l’un des patrons du vestiaire et Paris veut continuer de miser sur son joueur de 25 pendant de très longues années.

Marquinhos veut un plus gros salaire !

Le PSG tente actuellement de prolonger son contrat. Mais Marquinhos, qui est courtisé par de nombreux grands clubs refuse pour l’instant les offres du PSG. Les deux parties ne trouvent pas d’accord salarial. De quoi agacer Leonardo et les dirigeants franciliens de plus en plus inquiets pour l’avenir de Marquinhos, sous contrat jusqu’en 2022.