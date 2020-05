Ni Neymar, ni Kylian Mbappé et ni Thomas Tuchel ne devraient quitter le PSG en fin de saison.

La crise qui touche actuellement le monde va continuer d’avoir des conséquences sur le football. Alors que les clubs vont être touchés financièrement, ils vont devoir revoir leurs plans. Même si certains étaient prévus depuis plusieurs mois. Au PSG, l’avenir de Thomas Tuchel est par exemple totalement relancé.

Ils vont rester !

Alors que l’Allemand se dirigeait tout droit vers un licenciement cet été, la fin de saison prématurée pourrait bien lui être favorable. Difficile en effet pour QSI de remercier un coach qui n’a pas été éliminés en Ligue des Champions (Paris a validé son ticket pour les quarts) et qui a été sacré champion de France. Le coach allemand pourrait avoir une nouvelle chance donc. Toujours en pouvant s’appuyer sur Mbappé et Neymar, qui ne partiront certainement pas cet été. Impensable il y a encore six mois.