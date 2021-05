Le milieu de terrain de Sassuolo , Manuel Locatelli semble intéressé par une arrivée au PSG.

Une nouvelle fois, le PSG devrait être l’un des grands animateurs du mercato cet été. Plusieurs recrues sont à prévoir. Notamment au milieu de terrain où Leonardo et Mauricio Pochettino veulent apporter du sang frais. Le jeune italien, Manuel Locatelli pourrait bien débarquer.

Locatelli à Paris ?

L’international italien est pisé par Leonardo. Et le joueur de Sassuolo a clairement ouvert la porte à une arrivée au PSG récemment : « Je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie ».