Mauro Icardi veut retourner en Italie l’été prochain lors du mercato.

Arrivé au PSG l’été dernier sous forme de prêt, Mauro Icardi ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Le buteur argentin, après des débuts prometteurs pourtant, ne devrait pas accepter d’être recruté définitivement par le club de la capitale française. Icardi voudrait en effet retourner en Italie dès l’été prochain.

Il veut retourner en Italie !

La Serie A et l’Italie manquerait énormément à Icardi et sa famille. Icardi et sa femme, Wanda, qui est aussi son agent, auraient pris la décision de retourner de l’autre côté des Alpes l’été prochain. Rejoindre un autre championnat serait tout simplement exclu. Une arrivée à la Juventus où à Naples serait dans les tuyaux.