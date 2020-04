Les dirigeants de plusieurs clubs pourraient snober Icardi en fin de saison.

Alors qu’il n’est que prêté au PSG cette saison, Mauro Icardi ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Et si l’Argentin pensait avoir les cartes en main, il pourrait être très déçu dans les prochaines semaines. En effet, un scénario cruel n’est pas à écarter pour lui…

Sa femme fait peur

Alors que le PSG hésiterait à le recruter désormais, la Juventus et Naples seraient aussi en train de faire machine arrière. Quant à ses autres pistes, il n’est pas considéré comme une priorité. Son comportement et surtout celui de sa femme, Wanda, qui est aussi son agent ferait très peur à ses prétendants. Qui pourrait tous passer leur tour. Et le laisser retourner à l’Inter.