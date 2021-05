Si Leonardo courtise Hakimi, son président et son entraîneur ont une autre idée en tête…

Alors que le PSG est à la recherche d’un renfort au poste de latéral droit, Leonardo aurait activé la piste menant à Achraf Hakimi. Le départ d’Antonio Conte, et les difficultés économiques de l’Inter rendent le transfert de l’international marocain possible. Mais cette piste n’emballe pas plus que ça Nasser Al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino.

Hakimi courtisé, mais…

Selon Foot Mercato, le président parisien et l’entraîneur argentin visent de leur côté Serge Aurier. Un retour de l’international ivoirien au PSG cet été est une réelle possibilité. Mais cela ne sera en aucun cas un choix de Leonardo.