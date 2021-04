Le président du club madrilène pourrait accepter de vendre Raphaël Varane cet été.

Alors que le PSG et le Real devraient négocier pour Kylian Mbappé cet été, le président du club madrilène, Florentino Pérez, sait que le club français va également l’attaquer pour certains de ses joueurs. A commencer par Raphaël Varane. Le défenseur central ne prolonge pas son contrat et n’aura plus qu’un an de bail en fin de saison.

Varane au PSG ?

Varane est sur les tablettes du PSG et Pérez le sait. Le président madrilène apprécie son champion du monde français, mais n’est pas prêt à prendre de risque avec lui. C’est pour cette raison qu’il serait prêt à le vendre cette année si une offre correcte est faite. A Leonardo de passer à l’action…