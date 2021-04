Le départ de Kylian Mbappé en fin de saison est loin d’être acté.

Sous contrat jusqu’en 2022 du côté du PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat. Plusieurs sources assurent que l’international français ne veut pas prolonger et qu’il va tenter de quitter le club en fin de saison. Dans un contexte normal, le PSG serait dans une impasse et certainement obligé de vendre son joueur.

Mbappé retenu ?

Mais alors que le fairplay financier a récemment volé en éclat, Paris peut à nouveau se permettre des folies. Et conserver Mbappé une saison de plus, avec le risque de le voir partir libre un an plus tard en fait partie. Si financièrement cela aurait peu de sens, d’un point de vue sportif, les arguments seraient facilement trouvables…