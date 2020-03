Les dirigeants du PSG veulent faire venir Pep Guardiola sur leur banc en fin de saison.

L’avenir de Thomas Tuchel est plus que jamais incertain. Malgr la qualification du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les dirigeants du PSG voudraient se séparer de leur entraîneur allemand qui ne ferait plus du tout l’unanimité au sein du club parisien et dans le vestiaire.

Guardiola, la priorité

Doha rêve de le remplacer par Pep Guardiola. Le coach catalan est la grande priorité des dirigeants parisiens. Depuis plusieurs années, le PSG tente de convaincre le manager de Manchester City. Ils espèrent que les soucis de Manchester City avec l’UEFA et le fairplay financier vont pousser Guardiola à changer d’air cet été.