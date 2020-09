Même si son licenciement est peu probable, Thomas Tuchel va vite devoir retrouver le chemin de la victoire.

De plus en plus d’observateurs estiment que le PSG doit se séparer de Thomas Tuchel. Le technicien allemand ne semble plus avoir la main sur son groupe. Et alors que le club connaît un début de saison très difficile après sa finale de Ligue des Champions, la question de l’avenir de Tuchel est régulièrement au cœur des débats.

Licencier Tuchel coûterait cher…

Mais remercier Tuchel coûterait cher au PSG. Entre 10 et 15 millions d’euros selon la presse spécialisée. Une somme que le PSG ne veut pas forcément consacrer à un changement d’entraîneur. Reste que Leonardo n’a jamais été un grand fan du coach parisien et qu’à Doha, certaines décisions peuvent se prendre sur un coup de tête. Surtout si le club ne retrouve pas vite le succès.