La Juventus est très intéressée par Thomas Meunier et Layvin Kurzawa.

En fin du contrat du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa n’ont pas été prolongés par le club de la capitale. Leonardo leur cherche déjà des remplaçants. Quant au Belge et au Français ils sont sur le marché et intéressent plusieurs clubs.

Kurzawa et Meunier à Turin

Un club est d’ailleurs prêt à les recruter tous les deux. Il s’agit de la Juventus qui suit ces deux joueurs depuis plusieurs saisons. L’idée de le faire signer libre intéresse énormément la Juventus, habituée à recruter des anciens du PSG depuis quelque temps (Rabiot, Matuidi…)