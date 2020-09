Kylian Mbappé, la star du PSG, est une priorité pour deux cadors du football européen.

Le Paris Saint-Germain espère toujours prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui est lié au PSG jusqu’en 2022. Mais les négociations n’avancent pas vraiment entre le champion du monde français et Leonardo. Il faut dire que deux clubs courtisent Mbappé et menacent clairement le PSG en vue de l’été 2021.

Liverpool et Madrid…

Le Real de Zinedine Zidane, mais également Liverpool de Jurgen Klopp ont en effet fait du Français une priorité en vue de la fin de saison. Mbappé, s’il ne prolonge pas n’aura plus qu’un an de contrat et le PSG sera dans une situation délicate avec son buteur. Ces deux clubs espèrent en profiter. Et Zidane et Klopp font tout pour séduire le joueur depuis quelques mois…