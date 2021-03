Le Paris Saint-Germain courtise deux champions du monde 2018.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien recruter français l’été prochain. Alors que le club de la capitale envisage de faire un gros recrutement, plusieurs joueurs sont sur ses tablettes. Et deux champions du monde tricolore pourraient bien débarquer.

Lloris et Varane recrutés ?

Il s’agit d’Hugo Lloris, que Maurio Pochettino connaît bien. Et de Raphaël Varane, qui plairait énormément au coach parisien et à Leonardo. Lloris et Varane arriveraient en fin de cycle dans leur club et auraient des envies d’ailleurs. Le projet parisien pourrait bien les séduire.