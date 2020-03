La Serie A représente une véritable menace pour le PSG dans le cadre du transfert d’Icardi.

Prêté par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi pourrait bien ne pas rester à Paris en fin de saison finalement. Même si le club de la capitale dispose d’une option d’achat pour l’attaquant argentin, Icardi pourrait refuser de signer un contrat avec Paris.

Icardi de retour en Serie A ?

Il faut dire que l’Italie continue de représenter une véritable menace pour le PSG en ce qui concerne le buteur argentin. Icardi et sa famille se plaisaient en Italie et ne voulaient pas changer de pays l’été dernier. Alors que Naples et la Juventus veulent toujours le recruter, Icarid pourrait bien se laisser séduire par un retour en Serie A l’été prochain.