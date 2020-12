La star du PSG veut attendre le mois de mars pour prendre une décision quant à son avenir.

Depuis plusieurs longues semaines, le PSG tente de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. L’international français n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et Paris veut rapidement trouver un accord. Mais le joueur, lui, a d’autres plans en tête.

Mbappé veut attendre

Selon la presse spécialisée, Mbappé souhaite attendre le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, contre le Barça, pour prendre une décision. Mbappé veut être sûr que le PSG est sur le bon chemin en vue de son objectif principal qui est de remporter la Ligue des Champions. Finaliste l’an dernier, le PSG enverrait un mauvais message à sa star si le club échoue cette saison, une nouvelle fois en huitième de finale de la compétition. Une telle désillusion pourrait pousser Mbappé à un départ.