Le directeur sportif du PSG apprécie plusieurs joueurs du club madrilène.

Le PSG et le club madrilène vont être en négociation au cours des prochains mois. Le club merengue semble déterminé à l’idée de s’offrir Kylian Mbappé. Et comme la star française n’a pas encore prolongé son contrat, Leonardo pourrait se laisser tenter par une vente de son attaquant français. D’autant plus que plusieurs joueurs du Real l’intéressent…

Leonardo garde un œil sur Sergio Ramos…

Le directeur sportif brésilien pourrait profiter des négociations pour Mbappé pour récupérer des joueurs en échange. Sous le charme de Vinicius Junior, Leonardo serait également intéressé à l’idée de récupérer Thibaut Courtois. Mais un gros coup n’est pas à exclure non plus. Plusieurs médias assurent en effet que Leonardo garde un œil sur la situation de Sergio Ramos.