Ciblé par le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert en fin de saison, Paul Pogba ne fermerait plus totalement la porte à un transfert au PSG selon plusieurs sources. Mais l’international français est encore loin du club de la capitale. Et clairement, le PSG n’est toujours pas sa priorité.

Le PSG n’est pas sa priorité

Plusieurs éléments pourraient d’ailleurs l’inciter à snober une nouvelle fois le PSG en fin de saison. Il faut dire que Pogba pourrait très bien à rester à Manchester United. Si les Red Devils retrouvent le chemin de la victoire et obtiennent des résultats, le Français ne cherchera pas forcément à quitter ce club qui est très important à ses yeux. Si ce n’est pas le cas et que Pogba demande bel et bien son transfert, la Juventus et le Real seront ses priorités. Loin devant le PSG qui ne sera qu’une option envisagée en dernier recours.