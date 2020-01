Le directeur sportif du PSG veut recruter deux joueurs de Bundesliga l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien être l’un des acteurs majeurs du mercato l’été prochain. Leonardo, le directeur sportif du PSG souhaite en effet recruter plusieurs joueurs afin de renouveler l’effectif parisien. Et le Brésilien courtise déjà deux prodiges de Bundesliga.

Deux joueurs d’Allemagne courtisés

Le boss du recrutement parisien souhaite recruter Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Kai Havartz (Bayer Leverkusen). Mais la concurrence sera féroce pour l’international anglais et son homologue allemand. Les plus grands clubs européens sont en effet également intéressés à l’idée de les recruter.