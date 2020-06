Le directeur sportif du PSG pense à deux entraîneurs pour remplacer Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel ne peut pas encore assurer à 100% qu’il sera toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si la tendance est à un maintien du technicien allemand lors de la prochaine intersaison, Leonardo aurait deux noms en tête pour remplacer Tuchel.

Un Italien sur le banc du PSG ?

Selon la presse spécialisée et notamment l’Equipe, Leonardo courtise deux coachs italiens. Il s’agit de Massimiliano Allegri qui n’a plus de club depuis le mois de juin 2019 et qui se verrait bien rebondir au PSG. Et de Simone Inzaghi qui brille avec la Lazio Rome cette saison en Serie A.