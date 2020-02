Le défenseur central du PSG, Layvin Kurzawa, va rejoindre un grand club en fin de saison.

De plus en plus critiqué au sein du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa va quitter le club de la capitale, libre en fin de saison. Le latéral gauche français n’a pas été prolongé par ses dirigeants. Ces derniers ne croient plus en lui. Ce qui n’est pas vraiment le cas d’autres clubs majeurs…

Kurzawa chez un cador ?

En effet, Kurzawa n’aura pas de mal à se trouver un nouveau point de chute après son aventure au PSG. Arsenal, l’Inter Milan et la Juventus ont déjà pris contact avec son entourage pour le faire signer l’été prochain. Ils sont persuadés que Paris fait une grande erreur en laissant son international français partir libre.