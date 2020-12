Le PSG doit faire face à deux sérieux concurrents pour Mbappé

Leonardo ne pense qu’à ça depuis plusieurs mois. Le directeur sportif du PSG souhaite prolonger le contrat de Kylian Mbappé. L’attaquant français sera en fin de contrat en 2022 et si un accord n’est pas trouvé avant la fin de saison, Paris pourrait le vendre l’été prochain. Le PSG doit convaincre son joueur.

Liverpool et le Real sur le coup

Mais c’est un véritable match à trois qui se joue actuellement. Le Real et Liverpool veulent s’offrir Mbappé et vont également tout pour le convaincre. L’international français n’est pas insensible à ces marques d’intérêts et s’interroge encore. L’aspect sportif est sa priorité.