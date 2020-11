Le Brésilien Neymar a bien failli retourner en Catalogne il y a un an et demi.

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2017, le Brésilien Neymar a bel et bien pensé à un départ plusieurs fois. En 2019, un retour au Barça était tout proche de se concrétiser. Lionel Messi ne cessait de pousser pour que le Barça fasse revenir son ami au club. Le PSG, qui habituellement refuse toutes les offres, pour ses stars, avait même fait une proposition aux dirigeants catalans.

Paris avait ouvert la porte

L’ensemble des parties pensaient que l’affaire allait trouver une issue favorable. Mais finalement, Paris a refusé les dernières offres barcelonaises et Neymar est resté. A son grand regret tout d’abord. Mais Neymar ne regrette plus désormais. Le Brésilien se sent bien au PSG maintenant et veut même y signer un nouveau contrat.