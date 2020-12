Le PSG va retrouver Edinson Cavani mercredi soir en Ligue des Champions.

Alors que le PSG s’apprête à affronter Manchester United dans un match capital, en Ligue des Champions, Edinson Cavani va retrouver son ancien club. Et mauvaise nouvelle pour le PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale est de plus en plus en forme dans le Nord de l’Angleterre.

Cavani buteur ?

Pierre Ménès, le journaliste du Cantal Football Club est d’ailleurs très inquiet et s’imagine déjà un scénario catastrophe pour Paris : « Si je sens le but de Cavani ? Mais tellement, tellement ! Tu la sens tellement venir la douille. Je rappelle quand même que depuis la finale de la Ligue des champions, il y a 3 anciens Parisiens qui ont marqué contre le PSG : Coman, Nkunku et Adli samedi. Donc pour gagner, Paris devra marquer deux buts puisque Cavani va en mettre un », a déclaré Ménès le week-end dernier.