L’attaquant français du PSG, Kylian Mbappé, pourrait rester au club sans prolonger son bail.

Sous contrat pendant encore une saison avec le PSG, Kylian Mbappé a pour l’instant refusé les avances de son club pour prolonger. L’international français attendait la fin de l’Euro pour prendre une décision quant à son avenir. Voir Mbappé rester au PSG, tout en refusant de prolonger son bail est une possibilité. Et cela inquiète énormément le PSG.

Mbappé reste… sans prolonger ?

Le club de la capitale sera dans une situation très délicate. Pousser son joueur vers la sortie sera alors mal compris par les supporters et il n’est pas dit que les clubs se bousculent s’ils ont la possibilité de le recruter libre dans un an. Il faudra alors conserver Mbappé pendant une saison, avec la quasi certitude de le voir partir gratuitement dans un an. Un scénario catastrophe pour Paris.