Le coach du PSG n’est pas un très grand fan de Rafinha, arrivé au PSG lors de la dernière intersaison.

Recruté par Leonardo l’été dernier alors qu’il était libre, le milieu de terrain Rafinha a réalisé de belles choses lors de la première partie de saison. Mais si Thomas Tuchel comptait sur lui, cela ne semble pas être le cas de Mauricio Pochettino.

Rafinha pas dans les petits papiers

Depuis l’arrivée du coach argentin, Rafinha joue peu. Et pour cause, le nouveau coach du PSG ne serait pas du tout emballé par l’ancien joueur du Barça. A ses yeux, Rafinha ne serait pas plus qu’un joueur de complément qui ne sera pas en mesure de s’imposer à Paris. Au joueur de lui donner tort…