Carlo Ancelotti ne s’opposera pas au transfert de Raphaël Varane qui refuse de prolonger.

Revenu sur le banc du Real il y a quelques semaines, Carlo Ancelotti va certainement subir le mercato de son club. Le club merengue n’est pas au mieux financièrement et plusieurs joueurs pourraient être vendus. Cela pourrait notamment être le cas de Raphaël Varane qui n’a plus qu’un an de contrat et qui refuse de prolonger.

Varane peut partir

Ancelotti refuserait de lutter et aurait décidé d’ouvrir la porte à un transfert de son défenseur. Prendre le risque de le voir partir dans un an est tout simplement impensable pour Madrid. Une bonne nouvelle pour le PSG, intéressé par l’ancien Lensois. Au même titre que Manchester United et Chelsea.