Le PSG suit de près la situation de Raphaël Varane l’international français.

Alors que le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, voudrait recruter un nouveau défenseur central, le PSG suit de près plusieurs joueurs. Raphaël Varane fait partie des cibles de Leonardo et du coach argentin. L’international français n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et pourrait bien quitter le club merengue l’été prochain.

Varane pourrait partir…

Florentino Pérez pourrait en effet accepter de lâcher son champion du monde français. Le montant de ce transfert serait d’ailleurs déjà fixé. Pour recruter Varane, Leonardo devra mettre 50 millions d’euros sur la table. Pas moins.