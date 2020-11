En janvier, le PSG pourrait organiser un échange entre deux joueurs et permettre à Thomas Tuchel d’avoir un nouvel élément au milieu du terrain.

Paris sera sage ces prochains mois. Comme l’été dernier, Leonardo se montre prudent et ne veut surtout pas faire de grosses dépenses. La priorité est donnée aux prolongations de Mbappé et Neymar, donc le PSG ne doit pas sortir le chéquier.

Eriksen contre Paredes ?

Pour autant, le PSG pourrait user de sa malice (et celle de Leonardo, surtout) pour organiser un transfert. Ou plus précisément un échange entre deux joueurs. Deux milieux de terrain, en la personne de Leandro Paredes et Christian Eriksen. Le PSG et l’Inter Milan pourraient en effet s’entendre sur un échange sec entre les deux joueurs pour janvier. Tuchel, qui n’est pas un grand fan de Paredes, semblerait favorable à l’arrivée d’Eriksen.