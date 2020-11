S’il n’a jamais sa langue dans sa poche face aux médias, André Villas-Boas en a fait une nouvelle démonstration. Et ça pique !

Interrogé en conférence de presse sur le dossier Thauvin et les propos équivoques de Paolo Maldini, André Villas-Boas s’est occupé de la légende milanaise. Cette dernière a ouvertement indiqué que le Milan était intéressé par Thauvin et qu’il était une cible active pour les mois à venir. « Il sera en fin de contrat donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un joueur que l’on suit ». AVB n’a pas du tout apprécié.

« C’est un peu bidon, non ? »

Avant le match de Ligue des Champions de l’OM, André Villas-Boas a été invité à réagir aux propos de Paolo Maldini. Légende ou pas, le Portugais s’en moque et s’occupe de son cas… « Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Ce n’est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut ! T’imagines si on rencontrait le Milan AC maintenant ? Mais bon, c’est Maldini, il peut dire ce qu’il veut »