Les dirigeants de l’OM jouent à un jeu dangereux avec Maxime Lopez.

Andoni Zubizarreta aime visiblement prendre des risques en ce qui concerne la gestion des joueurs en fin de contrat. Alors que l’OM a mal géré plusieurs cas ces derniers mois (Thauvin, Lihadji, Ocampos…), le club phocéen est en train de prendre des risques inutiles avec Maxime Lopez.

Lopez pas prolongé

Formé au club, le joueur n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. Et l’OM ne réagit pas ! Alors que Lopez veut prolonger avec l’OM, Zubizarreta ne l’a pas approché. A ce petit jeu, le club phocéen pourrait vite le recruter. En effet, des clubs espagnols sont intéressés et prêts à le recruter l’été prochain, à un tarif intéressant, ou en 2021, libre.