L’entraîneur de l’OM ne souhaite pas que l’OM soit actif cet hiver lors du mercato.

Le marché des transferts vient d’ouvrir ses portes. Mais il devrait être très, très calme du côté de Marseille. Les supporters marseillais qui attendaient des renforts vont certainement être déçus. L’OM n’a pas les moyens de se renforcer et seule une grosse vente pourrait débloquer le mercato marseillais.

AVB ne veut rien toucher !

Mais André Villas-Boas s’y oppose. Même un départ de Kevin Strootman est impensable pour le coach portugais. AVB s’est montré très clair face à Eyraud et Zubizarreta : il veut de la stabilité. Le coach portugais est convaincu de pouvoir accrocher la Ligue des Champions avec son effectif et ne veut pas y toucher. Il ne veut aucune recrue. Et aucun départ.