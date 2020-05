Dimitri Payet et son gros salaire ne comptent pas quitter l’OM cet été.

Il y a quelques jours, Dimitri Payet a clairement laissé entendre qu’il ne quitterait pas l’OM lors du prochain mercato. « Aujourd’hui, je suis quelqu’un de très heureux sur le terrain comme en dehors. Ça s’est vu et je vais tout faire pour que ça continue l’année prochaine (…) Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait, mais pour qu’il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n’a pas prévu de déménager… »

Payet ne veut pas partir

Certains supporters marseillais ont peut-être rassuré. Mais financièrement on peut se demander si cela est une si bonne nouvelle. En effet, à 33 ans, Payet est un joueur important, mais surtout un très gros salaire. Son départ cet été, après une bonne saison aurait permis aux Phocéens de renflouer les caisses du club. Mais Payet ne semble pas vouloir en entendre parler.