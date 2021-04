Le président de l’OM, Pablo Longoria, travaille depuis plusieurs mois sur le mercato marseillais.

Alors que l’Olympique de Marseille va vivre une intersaison très importante, le club phocéen va renouveler une bonne partie de son effectif. Plusieurs joueurs vont quitter le club et l’OM va devoir les remplacer. Pablo Longoria, au club depuis bientôt un an, et récemment devenu président va devoir bâtir un effectif.

Un nouvel effectif

Selon le journaliste de RMC, Florent Germain, le boss du club phocéen est au travail depuis plusieurs mois. Et première indication : « Il faut aller chercher du côté de l’Espagne, de l’Italie et de l’Amérique du Sud pour humer le prochain mercato de l’OM ».