Les dirigeants du FC Valence veulent recruter Florian Thauvin lors de la prochaine intersaison.

Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, Florian Thauvin pourrait bien quitter l’OM lors de la prochaine intersaison. L’OM ne pourra pas se permettre de conserver son joueur sans le prolonger et si un accord n’est pas rapidement trouvé, Thauvin changera certainement d’air cet été.

La Liga pour Thauvin ?

Un club est d’ailleurs très intéressé à l’idée de le recruter. Il s’agit du FC Valence qui suit le joueur depuis de nombreux mois. Le club de Liga va suivre avec attention les prestations du champion du monde français au cours des prochaines semaines.