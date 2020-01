Les dirigeants de l’OM vont vite devoir trouver un accord avec Florian Thauvin.

Blessé depuis plusieurs longs mois, Florian Thauvin fera son retour sur les terrains de Ligue 1 dans quelques semaines. L’international français n’aura que quelques semaines pour retrouver son meilleur niveau et convaincre Didier Deschamps de l’emmener avec les Bleus à l’Euro 2020. L’OM attend beaucoup de son joueur… qu’il va falloir prolonger.

Le prolonger ou le vendre

Et les négociations seront certainement très difficiles. Sous contrat jusqu’en 2021, Thauvin sera clairement en position de force. Soit l’OM accepte ses exigences, soit le club devra le vendre cet été pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. Problème, Frank McCourt veut désormais réduire la voilure et notamment faire attention aux salaires qu’il offre à ses joueurs. Mais conserver Thauvin aura un prix.